“Prohibido olvidar” retumba en Panamá sobre invasión militar EEUU

Y dentro de todos aquellos que no puedo recordar porque son muchos, quiero dar las gracias a ese 30% que no ha votado. Por supuesto, esto no va con ustedes. No es su problema, ustedes no saben nada de política ni quieren saberlo. Sus vidas, sus trabajos, sus familias, su futuro, no dependen de la política, sino de lo que Jorge Javier Vázquez vomite en sus televisores.