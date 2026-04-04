Dictadura y Malvinas: el factor Mercedes-Benz

La historia de cómo la automotriz alemana participó de la burocracia de la muerte en la dictadura y se convirtió en el músculo indispensable de la logística de Malvinas.

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Opinión

Retrofranquismo

¿Qué tipo de estado es aquel en el que las Fuerzas de Seguridad del Estado, en lugar de proteger a los represaliados, protegen a los torturadores? (…) Empiezo a sentir los peligros de vivir en este país y a tener miedo. Hasta de escribir.

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