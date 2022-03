Guerra, hipocresía y racismo

Jackson Jean, en el artículo “En las estaciones de tren en Kiev, los afro son los últimos de la fila”, apuntó: “No les miran la ciudadanía ni la nacionalidad: son excluidos simplemente en base al color de piel, mientras dejan pasar a los blancos sean ucranianos o no”. Jean agregó que es necesario recordad “que Ucrania cuenta con el grupo étnico afroucranianos nativos, que son generalmente ucranianos de ascendencia africana subsahariana, incluidos los afrodescendientes que se han establecido en Ucrania. Los afroucranianos son un grupo muy pequeño en la población ucraniana y se concentran principalmente en la capital Kiev”.

El autor de la nota además recordó que “el racismo recrudeció en Ucrania con el actual conflicto, pero ya venía de antes”. Como ejemplo, relató que en 2012, el ex jugador afro-ingles Sol Campbell, llamó a las personas afrodescendientes a que se queden en sus casas si no querían “volver al ataúd”, refiriéndose a la peligrosidad del racismo en el país.

Frente a este panorama, no es para nada raro que desde hace casi 10 años por toda Ucrania se movilicen sin ningún tipo de problemas grupos paramilitares neo-nazis, muchos de ellos empotrados en el ejército regular. Esos grupos fueron los encargados de cometer masacres tras masacres contra la población civil en la región en disputa del Donbaas.

Al abordar la discriminación y el racismo estadounidense y europeo que rodea a la guerra en Ucrania, el investigador, escritor e intelectual israelí Ilan Pappé, llegó a un diagnóstico poco alentador, pero no por eso errado: “La decisión colectiva de la Unión Europea de abrir sus fronteras a las personas refugiadas ucranianas, a la que siguió una política más cautelosa de Gran Bretaña, no puede pasar desapercibida si se compara con el cierre de la mayoría de las puertas de Europa a las personas refugiadas provenientes del mundo árabe y del africano desde 2015. La priorización claramente racista que diferencia entre personas que buscan proteger su vida en base al color, la religión o la etnia es abominable, pero no es probable que vaya a cambiar pronto”.

En el ensayo “Cuatro lecciones desde Ucrania”, Pappé sentenció: “Esta actitud racista, que tiene un fuerte trasfondo islamófobo, no va a cambiar, puesto que los dirigentes europeos todavía niegan el tejido social multiétnico y multicultural de las sociedades de todo el continente. Una realidad humana fruto de años de colonialismo e imperialismo europeos que los actuales gobiernos europeos ignoran y niegan, al tiempo que estos gobiernos tienen unas políticas de inmigración que se basan en el mismo racismo que impregnó el colonialismo y el imperialismo de antaño”.

La guerra en curso en Ucrania no va a dejar un mundo ni más justo ni más habitable. Solamente la furia racista que vemos en estos días y que devora todo lo que se le cruza, es la triste confirmación.