Alvise Pérez: de paladín contra la corrupción a investigado por financiación ilegal

Por David Hurtado | 12/04/2025

El Tribunal Supremo ha decidido abrir una investigación contra Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, líder de la agrupación Se Acabó la Fiesta (SALF), por un presunto delito de financiación ilegal. La causa se centra en la recepción de 100.000 euros en metálico de un empresario del sector de las criptomonedas, Álvaro Romillo, durante la campaña para las elecciones europeas de 2024. Este escándalo pone en entredicho la figura de Alvise, un político que irrumpió en la escena prometiendo combatir la corrupción y limpiar las instituciones, pero que ahora aparece atrapado en una red de acusaciones que revelan una alarmante falta de ética y transparencia.

Un vendedor de humo

Alvise Pérez se presentó ante el público como un outsider, un luchador incansable contra las élites corruptas y los abusos de poder. A través de su canal de Telegram, donde cuenta con cientos de miles de seguidores, ha construido una imagen de justiciero que denuncia sin tapujos a políticos, empresarios y medios de comunicación. Su discurso, cargado de populismo y promesas de ruptura con el sistema, le valió más de 800.000 votos y tres escaños en el Parlamento Europeo. Sin embargo, la investigación del Supremo desmonta esta fachada de integridad. Lejos de ser el adalid de la transparencia que proclama, Alvise parece haber caído en las mismas prácticas que decía combatir.

La entrega de 100.000 euros en efectivo, según la denuncia de Romillo, no solo infringe la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que prohíbe donaciones superiores a 50.000 euros anuales de una misma persona y exige notificar al Tribunal de Cuentas las aportaciones mayores de 25.000 euros, sino que también apunta a una operación opaca diseñada para eludir cualquier control. Los mensajes aportados por el empresario, cuya autenticidad ha sido verificada, muestran a un Alvise dispuesto a aceptar fondos sin rastro, buscando “financiar con seguridad y holgura” su campaña “sin la problemática de la persecución estatal”. Este lenguaje no solo evidencia una intención deliberada de sortear la legalidad, sino que pone de manifiesto una hipocresía flagrante: el supuesto azote de la corrupción estaba dispuesto a ensuciarse las manos para alcanzar sus objetivos.

Un fraude político

Más allá del escándalo financiero, la figura de Alvise Pérez se desmorona al analizar su proyecto político. Se Acabó la Fiesta no es un partido con una estructura sólida, una militancia organizada o un programa coherente. Es, en esencia, un vehículo personalista diseñado para capitalizar el descontento social y proyectar la imagen de su líder. Sin raíces en la sociedad civil, sin debates internos ni una base ideológica clara, SALF es poco más que un espejismo sostenido por la viralidad de las redes sociales y, ahora lo sabemos, por dinero de origen dudoso.

Alvise no es el primero ni será el último en explotar la frustración ciudadana para construirse una carrera política. Su ascenso recuerda al de otros oportunistas que, amparados en discursos grandilocuentes y promesas vacías, buscan el beneficio personal antes que el bien común. La ausencia de una organización real detrás de él refuerza esta idea: no hay equipo, no hay militancia, no hay proyecto. Solo un individuo que ha sabido vender una imagen de rebeldía mientras, presuntamente, recurría a prácticas tan turbias como las que denunciaba.

Dinero opaco y ambición desmedida

El caso de los 100.000 euros no es un incidente aislado, sino el reflejo de una forma de hacer política que prioriza el espectáculo y el enriquecimiento personal sobre la ética y el compromiso. La relación de Alvise con Romillo, un empresario investigado por una presunta estafa piramidal a través de su plataforma Madeira Invest Club, añade una capa de gravedad al asunto. Según la denuncia, Alvise no solo aceptó el dinero, sino que participó activamente en la promoción de esta plataforma, presentándola como un modelo de “libertad financiera” ante miles de inversores. A cambio, se especula que esperaba favores futuros, como influir en la legislación sobre criptomonedas si llegaba a tener peso político. Este intercambio de favores, lejos de ser una cruzada por la justicia, huele a puro mercadeo.

El dinero en metálico, entregado en mano en las oficinas de una empresa que prometía confidencialidad absoluta, es la antítesis de la transparencia que Alvise decía defender. Cada euro de esa suma opaca representa una traición a los votantes que creyeron en su mensaje. Mientras él clamaba contra las élites corruptas, presuntamente construía su éxito político sobre fondos que esquivaban cualquier escrutinio. ¿Dónde está ahora el defensor de la verdad que prometía desenmascarar a los poderosos?

Un oportunista más

El caso de Alvise Pérez es un recordatorio de los peligros de los mesías autoproclamados. Su trayectoria, marcada por escándalos, bulos y una retórica vacía, no ofrece soluciones reales a los problemas que dice abordar. En lugar de construir un movimiento genuino, ha optado por el camino fácil: el de la provocación, el victimismo y las finanzas dudosas. Su falta de ética no solo lo descalifica como líder, sino que pone en evidencia su verdadera naturaleza: un vendedor de humo que ha sabido monetizar la indignación ajena.

La investigación del Tribunal Supremo será clave para esclarecer hasta dónde llegan las irregularidades de Alvise. Pero, con o sin condena, su figura ya está desnuda ante la opinión pública. No es el héroe que prometía limpiar la política, sino otro oportunista más que desembarca en ella para beneficio personal. Sus seguidores, aquellos que depositaron su confianza en él, merecen preguntarse si este es el cambio que esperaban. Porque, al final, Alvise Pérez no ha roto el sistema: solo ha demostrado que es capaz de jugar con las mismas reglas que criticaba.