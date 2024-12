Tamer Sarkis: Cuando el Islam Político destroce Siria, los israelíes se desharán de sus muñecos integristas para seguir su agenda expansionista

Tamer Sarkis, ciudadano sirio residente en España, analiza la situación que vive el país tras la toma de poder de los terroristas contra el legítimo gobierno sirio.

Por Óscar Díaz | 13/12/2024

¿Cómo es posible que Siria haya caído en menos de dos semanas por la operación de Tahrir al-Sham (HTS)?

Si entendemos “caída” como rendición o como el resultado de una serie de descalabros o derrotas consecutivas en campo abierto, entonces en rigor Siria no ha caído. Más bien la han empujado, sus propios aliados, a arrojarse contra el suelo. El Ejército Árabe Sirio (EAS) había recuperado diversas posiciones y seguía librando batalla en el campo de Alepo y en Hama, hasta que les fue ordenado retirarse sin condiciones.

La política civil siria, probablemente el gabinete ministerial, resolvió y dio directriz a la comandancia militar, que por su parte comunicó orden de repliegue sin resistencia a los regimientos. Esto sin duda ha sido reflejo de las conversaciones trilaterales en Doha entre Turquía, Irán y Rusia, conversaciones que han acabado por materializarse en un acuerdo marco para el inicio de una “transición”. A la reunión se sumarían los siguientes actores: Egipto Jordania, Qatar y Arabia Saudí, resolviéndose entre todos los reunidos la petición a la ONU de “resucitar” su Resolución alusiva a la necesidad de diálogo gubernamental con la “oposición siria”.

A recordar al respecto: con una Hezbolá diezmada por las incursiones y bombardeos israelíes en Líbano y habiendo medido antes fuerzas directas con Irán en un toma-y-daca misilístico, Israel firmó un alto el fuego con la resistencia libanesa que le ha permitido apoyar militarmente la incursión de los mercenarios-colonos de Tahrir al-Sham (HTS) desde el norte. Israel ha bombardeado aeropuertos, stocks de armas y plantas de producción, plataformas de lanzamiento, artillería y líneas de comunicación militar del EAS. Mientras tanto, Rusia anda empantanada en Ucrania padeciendo problemas de suministro de equipamiento y municiones. Los bombardeos israelíes arreciaron “coincidiendo” con el inicio de la incursión del HTS.

Al mismo tiempo, e indisociablemente a lo anterior, señalar el error que supondría ver a los mercenarios y fanáticos del HTS simplemente como unos desarrapados a quienes el imperialismo les ha dado un arma ad hoc “para la ocasión”. Los armados, por cierto, muy bien armados, son profesionales del asesinato entrenados por turcos y ucranianos; muchos de ellos veteranos de Libia, de Mali y de las operaciones y atentados por parte de grupos centroasiáticos contra ciudades rusas. Han demostrado saber producir y manejar drones, saber detectar digitalmente las posiciones del EAS sin necesidad de radares, e incluso el pilotaje de aviones del EAS capturados. Gran número de ellos lucían en campaña uniformes (los típicos color arena) que llevan los destacamentos de marines estadounidenses en operaciones en el desierto. El uso de sombreros de estos marines delata la dotación de equipamiento de estos sectarios.

Enfrente han tenido a un EAS seriamente mermado tras catorce años de resistencia heroica a grupos de fanáticos-colonos organizados con dotación qatarí, saudí, turco-otánica. Un ejército con problemas incluso de buena alimentación tras la quema sistemática de terrenos de cultivo por parte de los terroristas proxy. Un ejército con problemas de abastecimientos y de recambios bajo el contexto de bloqueo total a importaciones que ha pesado y pesa sobre Siria. Un ejército con naturales vínculos con su país, comprendiendo estos vínculos la preocupación por la suerte de familiares. Un ejército con escasez de combustible bajo el contexto de ocupación de tierras petroleras por turcos y por estadounidenses y fracciones kurdas aliadas de estos últimos. Un ejército ya prácticamente sin fuerza aérea, que desde hacía años arrojaba barriles a falta de bombas, y que se fue haciendo dependiente de la aviación rusa. Aviación rusa que ha operado sólo testimonialmente a la hora de enfrentar al HTS y que ha escatimado el apoyo aéreo necesario para el EAS.

Al mismo tiempo, fue un gran error haber aceptado, por parte de la República Árabe Siria (RAS), la propuesta de reunir a los terroristas supuestamente “arrepentidos”, más a los derrotados, en la provincia siria norteña de Idlib. Fue una propuesta conjunta hecha hace años en la Cumbre de Astaná. Rusia manifestó su simpatía hacia esta propuesta y presionó al Estado sirio para su aceptación e implementación. Tal propuesta incluía la posibilidad dada a los terroristas de preservar sus armas y el traslado a Idlib, con ellos, también de sus familiares y parientes (lo que dio pie a la picaresca de traer supuestos “parientes” terroristas junto con parientes reales e igualmente sectarios). Hasta se les trasladaba en autobús, escoltados, a su nuevo hábitat, y bajo el marco de un programa de reconciliación nacional con los armados siempre que estos fueran de nacionalidad siria. Con el tiempo se ha visto la falsedad de tal “reconciliación” y las intenciones reales de los armados, quienes se hicieron fuertes y no dejaron de recibir contrabando de armas desde Turquía y a través de Alepo.

¿Qué hará ahora HTS con todas las fuerzas políticas sirias que mostraron su apoyo a Al Assad durante la guerra?

Dependerá de sus amos. Por supuesto habrá hostigamiento, asesinatos, asalto a las sedes y quema (ya lo está habiendo y no solamente a sedes, sino a edificios públicos y mezquitas chiíes). En términos inmediatos habrá ilegalización de estas fuerzas políticas, como el Partido Social Nacionalista Sirio, el Partido Comunista de Siria y el propio Baas. No obstante, si los amos del HTS optan por vestirse con ropajes liberales en materia política, será posible ver, al estilo turco, una “democracia pluripartidista limitada”, o bajo vigilancia del nuevo Estado-Confesión. Por supuesto, la oposición, de ser legalizada, estará lejos de poder competir con el Estado-Confesión y su rama política, ni en dotación presupuestaria ni en recursos, ni en libertad de expresión práctica.

Más difícil lo tiene la sociedad civil siria: Han demostrado los armados, y su base social sunní, ser pro-turcos tanto como nostálgicos de aquella ocupación turca de Siria, que duró siglos, y que mandaba a los cristianos al exilio mientras les trataba como animales vasallos y programaba el genocidio de los alawíes, quienes tuvieron que refugiarse en la cordillera litoral (Al-Jabail al Ansariye). Se ha producido ya el secuestro de como mínimo 200 familias de ciudadanos sirios chiíes, tras haber arrasado sus pueblitos. En pueblos como Al Sheih Saad, los documentos de identidad les están siendo sustraídos a la fuerzas a los alawíes, por parte de los armados, con voluntad de cambiarlos por documentos de población “especial” (veremos qué llega eso a significar). En los municipios cristianos, ya pasan los sectarios haciendo listas escritas con cada habitante cristiano, bajo el cañón de sus rifles de asalto y sus metralletas. Por lo demás, ya el Ejército “Sirio” “Libre” inició una política comercial basada en la extracción de órganos a las personas por ellos asesinadas, y en su tráfico: en eso tienen aún campo por recorrer los colonos invasores y los sectarios. Al mismo tiempo, el HTS ha liberado a los presos de las cárceles sirias, donde había ciertamente de todo; lúmpenes ayudando a lúmpenes. Tal ayuda no es, por supuesto, gratuita, puesto que los lúmpenes convictos serán utilizados como fuerza de choque malhechora y como polizones policíacos y de sus servicios secretos en proceso de conformación.

¿Quién es Muhammad al-Jolani?

Un lumpen más. Un nombre más reclutado por el imperialismo, que intenta lavarle la cara con la mística de la “transformación personal hacia la moderación”. Sabemos ya en Siria lo que eso significa, con toda su cantinela alusiva a “rebeldes moderados”. Por lo pronto ya ha declarado que no aceptará el punto de los Acuerdos Trilaterales de Doha relativo a la redacción multi-actorial de una Constitución consensuada. Subraya, en cambio, que no bajará del burro de la Sharia (y así del Corán junto con la Sunna para el caso) como única fuente jurídica para el país. Al Jolani exhorta a robar a los sirios con el saqueo de sus edificios públicos y de las propiedades y tierras en áreas no sunnitas. Esto es del gusto de los islamistas, quienes no consideran robo el robo al “infiel”, al “apóstata”, al “hereje” o al kaafir (alawí); lo consideran botín de guerra y hasta un deber sagrado coránico (el llamado Taar fruto de la razzia).

Al Jolani ha sido reputado por los medios oficiales de prensa como “sirio”. No lo es: lo son sus padres, pero él nació en Arabia Saudí e ingresó en Al Qaeda, pasando a formar parte de su comandancia. Sus mismos padrinos estadounidenses en la sombra lo utilizaron hasta que dejó de serles de uso, declarándolo terrorista y encarcelándolo entonces. Con el tiempo, ha vuelto a serles de utilidad, dándose pie a su excarcelación y encumbramiento como Jefe de los mercenarios-colonos.

Aún a pesar de la toma de Damasco por HTS, ¿La guerra continuará en Siria?

El islamismo es una bomba de fragmentación. La obligatoriedad de literalidad en la lectura del Corán da pie a una legión de iluminados, compitiendo cada uno con los demás en eso de tener la verdad revelada. Se hace, pues, constante la fitna (escisión) y la formación, como por mitosis celular, de nuevos grupos y nuevas sectas a partir de estos nuevos, y así sucesivamente en un pozo sin fondo de descomposición. Esto significa, claro está, que no tardarán en matarse entre ellos, y no sólo por cuestiones “sublimes” teológico-sectarias, sino por el control de aspectos más mundanos como recursos, materias primas y territorios. Añadir que cada grupo competirá por hacerse ver como el mejor postor de sus amos exteriores, y por la elección de ellos y no de otros grupos cualesquier. Si alguien emprende un intento de gobierno de “unidad” o de “concentración” (por supuesto dentro del campo limitado al Islam Político), debe comprender que se enfrenta a una quimera, pues es imposible armonizar aquello que por su naturaleza tiende tarde o temprano a señalar al correligionario como hereje o desviado.

Por supuesto, los actores regionales y globales implicados en Siria apostarán a uno u otro caballo incorporando la carta a su baraja de juego, celebrándose una guerra entre proxies teledirigidos difícilmente susceptible de conclusión en el medio plazo.

¿Cómo te has sentido tras la noticia de la caída de Siria?

Triste, preocupado, hundido. Pero al mismo tiempo confiado en que suele cumplirse aquello de “la ironía de la historia”.

Probablemente el proceso de acuerdos “de transición” culmine en la división de Siria como mínimo en tres Estados: Uno para los kurdos; otro en la línea costera incluyendo a las poblaciones mayoritariamente cristianas y alawíes situadas en las provincias de Tartús y de Latakia; y, en fin, un “Sunnistan” a imagen del viejo proyecto colonial francés para Siria.

Esto significa que los colonos-proxy cosecharán lo que han sembrado: Una Siria interior que ellos mismos han destruido, sin industria (que fue trasladada pieza por pieza a Turquía por ellos mismos), sin terreno fácilmente cultivable debido a sus tácticas de tierra quemada, y con un petróleo que ni olerán y que van a repartirse directamente los turcos con estadounidenses y kurdos. Dispondrán de una salida al mar bien reducida, y a través del área de Kassab al norte-litoral. El imperialismo no va a regalarles nada, sino, al contrario, enfangarles en la deuda externa estatal como contraparte al suministro de créditos de reconstrucción.

Con el tiempo los fanáticos acólitos de los proxies, se arrepentirán; se cansarán de deudas, escasez, mafia y guerras intestinas entre nuevos señores de la guerra reclamando cada uno ser “el elegido”.

Podrán entonces comparar con la Siria multiconfesional y socializante, no sólo en su pasado, sino en la forma que adoptará una República Árabe Siria al Oeste costero. Quien sabe si habrá sediciones al interior, en el tal Sunnistán “sirio”, pudiéndose dar paso a una revolución –pero de verdad- por parte de sectores populares desengañados con sus líderes y señores de la guerra.

¿Este derrumbe tan fácil no ha podido ser también por traiciones contra el gobierno sirio por parte de los militares?

No. Ha podido haber alguna que otra traición por parte de oficiales, pero que no ha sido decisiva. El grueso de la Oficialía militar se ha limitado a cumplir la orden de la Comandancia, dada por la política civil siria y en relación a retirarse, ello en cumplimiento de los hechos consumados relativos a la impotencia de un ejército diezmado por catorce años de resistencia a una coalición multinacional con apoyo y adiestramiento de la OTAN (de 400 mil soldados en 2011 a 160 mil en la actualidad). El hecho consumado para mí central, y que produce la retirada de tropas, es la certidumbre gubernamental de que Irán no iba de ninguna manera a intervenir con su infantería en los acontecimientos. El reciente cambio político en Irán, con la elección de un nuevo gobierno conciliacionista con Occidente o por lo menos “no beligerante”, con las renuncias que ello implica, ha sido fundamental en la “negligencia” persa. Al respecto, y a partir de la lectura y visionado de diversos medios iraníes incluidos medios estatales como FarsNews, puede inducirse como mínimo el siguiente itinerario de acciones (y de omisiones) por parte de Irán:

Que el Ministro de Exteriores turco dio promesas a Irán de que no estaban moviendo a los mercenarios del HTS y que estos no incursionarían. Los iraníes “creyeron”, supuesta o realmente, tales falsas promesas.

Después de la ocupación del Oeste de Alepo, Irán se mantuvo en espera de que el Presidente Bashar les pidiera expresamente asistencia militar.

En lugar de enviar, aunque fuera unilateralmente, tal asistencia, los iraníes se mantuvieron inactivos, iniciando al mismo tiempo conversaciones con “la oposición”.

El Ministro de Exteriores iraní (y citando a FarsNews) declaró que si el EAS no luchaba ellos no arriesgarían la vida de sus hombres (pero, añado yo, precisamente el EAS permanecía en la indefensión si no llegaba la ayuda militar iraní…).

Altos Funcionarios iraníes negociaron con Bashar sobre el propio compromiso de protección antes contraído por el propio Irán.

El Funcionario Enviado Especial, Ali Larijani, puso condiciones a Siria respecto de participar en la defensa del país. Al mismo tiempo, pidió al Presidente sirio el inicio de negociaciones con los opositores.

¿Qué pasará con las milicias populares sirias?

Por el momento es difícilmente pronosticable. No creo que las milicias del Partido Social Nacionalista Sirio depongan armas. De momento, ayer mismo en Tartús hubo tiroteos entre milicianos baasistas y los colono-terroristas.

¿Las SDF Kurdas tienen responsabilidad por este nuevo escenario que vive Siria?

Deberían haber seguido el ejemplo de otras fracciones kurdas, quienes acordaron con el EAS un frente común por Siria y contra los terroristas-colonos. Su maximalismo separatista, tan egoísta como idealista y miope, les trae a la postre tener que lidiar con la amenaza de unos terroristas que ya han declarado, les forzaban a salir de Alepo: “Ahora os expulsamos, pero sabed que mataremos a todos los kurdos”.

¿Por qué los drusos se han manifestado junto a los partidarios del HTS o a sus pertenecientes?

Los armados y sus “ramas políticas” heredan en su ideario aquel proyecto colonial francés de constitución de bantustanes “etnificados” o confesionalizados, y bajo supremacía sunní. Así lo reza la bandera de ellos: La supremacía sunní en el fondo o campo de bandera y, “abrazados” por un sunnistán, tres bantustanes representados cada uno por una estrella roja, entre ellos uno druso al sur de Siria. No es extraño que sectores drusos, guiados por cierto identitarismo pequeño y provinciano, muerdan el “caramelo” de disponer de un pseudo-Estado “para ellos” (con todas las comillas).

Se trata de una perspectiva segregacionista, de difícil cumplimiento teniendo en cuenta que para los islamistas los drusos son, junto a kurdos y alawíes, kaafir, es decir, aún por debajo de los “infieles”. Los islamistas tildan a los drusos de “adoradores de Satán”, y de ahí que sea notable la probabilidad de arrepentimiento por parte de los drusos partidarios de la llamada “oposición armada”.

¿Queda alguna esperanza para el panarabismo en Siria y que tanto minorías como mujeres puedan defenderse?

Sí: en la Siria interior, la población siria rea de los mercenarios-colonos y de su fundamentalismo, se rebelará, tal y como lo hicieron en Daraa contra el sedicente “Ejército Sirio Libre” y posteriormente en Raqaa contra el Estado Islámico. Por su parte, Turquía enfrenta contradicciones internas tanto políticas como económicas, que podrían conducir a un cambio gubernamental en el futuro y dejar así a los integristas islámicos “sin combustible” por decirlo de este modo.

Por otro lado, las milicias del Partido Social Nacionalista Sirio continúan armadas y operativas, con voluntad de proteger a la población siria allí donde estas milicias poseen implantación. No van a deponer las armas y ya han hecho, de cada pueblo y cada casa, un bastión armado y no fácilmente franqueable.

Muchos confiábamos que Al Assad ganaría la guerra ¿Cómo afrontar el derrotismo actual que muchos y muchas estamos tragando?

Aquello que Federico Hegel llamó “El viejo topo” sigue actuando. Siria es una experiencia humana que ha brindado conocimiento masivo respecto de la verdad de las llamadas “Primaveras Árabes”. Solamente los ingenuos, los analfabetos políticos y los pagados las defienden ya entre las amplias masas populares occidentales. Al trotskismo y al neoizquierdismo apologeta de “la revolución siria” se les cayó la máscara hace tiempo, y ostentan ya mayor número de asociaciones y de colectivos, que de militantes y miembros. Debemos aprovechar este avance en la consciencia colectiva, para propiciar claridad en las sociedades occidentales respecto de confrontar popularmente cualquier empresa estatal occidental de diseño de tales supuestas “revoluciones”.

Debemos asimismo apoyar a la resistencia palestina y libanesa, pues si Israel cayera, o si cambiara en sus cimientos por una ofensiva exitosa de los palestinos, la región entera se vería sacudida como en una Ley del dominó, quedando los armados sin retaguardia operativa en la distancia corta.

Pero es, para los sectores populares, forzar un cambio de orientación en materia internacional por parte de los Estados occidentales, la clave para un cambio de correlación de fuerzas en Medi Oriente, pues donde manda patrón no manda marinero, y los proxies no tienen recorrido de fondo a falta de sus amos titiriteros.

¿Se debería reactivar la solidaridad con siria en España aún a pesar de la situación?

Permanece activa hasta cierto punto. Hace unas semanas asistí a una gran ponencia en torno a la situación, producida frente a una audiencia minoritaria y no numerosa, sí, pero clave en el desarrollo de movimientos que enlacen con volúmenes sociales más amplios. Las redes sociales protagonizan también la eclosión de buenos analistas, con cada vez más seguidores, aunque hasta el momento están faltos de comunicación entre sí y por tanto de proyectar la acumulación de fuerzas en redes hacia la sociedad más en general, hacia la calle y hacia una toma de decisiones que pudieran fomentar el cambio de correlación de fuerzas en materia de votaciones y de procedimientos parlamentarios.

Por otra parte, no todo el espectro de sirios en España es leal, sino que viene condicionado por su carácter de clase: en muchos casos con origen en la burguesía comercial e importadora, así como en ex terratenientes resentidos con aquello que fue la revolución baasista y su profunda reforma agraria.

También viene condicionado por su carácter confesional, pensando no pocos de ellos no como sirios, sino como sunnitas. Asimismo, la política estatal de “acogida a refugiados” ha sido selectiva, siendo rescatados por los Estados imperialistas aquellos contingentes de armados que habían sido derrotados por el EAS y hallaron salida en Turquía. Estos contingentes fueron importados a España a través de puentes aéreos, conformando parte del grueso de supuestos “refugiados” acólitos de su “revolución” de la CIA.

¿Turquía es ahora el enemigo número uno de los panarabistas tras su papel en la caída de Siria?

Aunque dotados de agenda propia, los turcos son los perros de sus amos, al depender sus fuerzas respecto de la estructura militar de la OTAN, y siendo la cabeza de puente de una Unión Europea que a cambio obsequia a los turcos con privilegios comerciales y a las importaciones, por ejemplo de calzado, textiles, de mantelería y agroindustriales.

Por otra parte, el Estado turco profesa hoy el proyecto de resucitar el imperio otomano, que siempre se proyectó hacia el mundo árabe, Asia Central y el Cáucaso (recordemos el genocidio turco de los armenios, que prosigue en el presente). Los adalides imperiales hubieron profesado, y profesan hoy, un marcado racismo con las poblaciones árabes (y con kurdos, armenios, georgianos, persas, etc.). Los turcos establecieron, y proyectan hoy, una estructura social de castas en Siria, donde debajo del vértice sunnita fueron enterrando a los diversos grupos humanos confesionales. Así, se acogieron a la Sharia o ley coránica para clamar por la muerte en masa del “apóstata” chií y del “kaafir” alawí (para ellos una especie de “paganos”), mientras sometían al “infiel” cristiano a tributación abusiva en producto, dinero y oro, tanto en concepto de impuesto individual como comunitario (el Suhl, determinado por la misma Sharia). ) Incautaron las propiedades agropecuarias sirias y las dieron a cipayos rurales de su imperio (los Effendi sunníes), instaurando el feudalismo al poner bajo servicio de los Effendi la servidumbre campesina, con la que ataban a númerosos Fel.lahin (o campesinos pobres) a esos Effendi que ejercían de lugartenientes filo-otomanos.

Realizaste varios trabajos sobre Siria: ¿De qué trata tu libro ‘Siria vencerá’?

Es un ensayo articulado en torno a confrontar los principales estereotipos que pesan sobre Siria en el imaginario colectivo. La RAS no era un país retardatario, fanático o tercermundista. La RAS era un país sin deuda externa, con independencia en materia de telecomunicaciones, farmacéutica… con soberanía alimentaria y financiera a través de los bancos públicos y rurales cooperativos. Un país con gratuidad distributiva de diversos productos. Un país con uno de los índices más altos del mundo en propiedad individual y familiar de terrenos tras la reforma agraria. Un país que producía lavadoras, ventiladores, electrodomésticos y aires acondicionados, manufacturados agroindustriales, vivienda pública asequible, jabón, fósforos, coches.

¿No te remueve un poco las tripas al ver el título de este libro tuyo, viendo a la vez la situación que vive ahora Siria?

Sí, aunque veo estos acontecimientos actuales como el inicio de una nueva etapa, donde el confrontacionismo intestino de los fanáticos puede devenir en el mayor de sus enemigos. El curso histórico está abierto allí donde unas fuerzas mantienen un proyecto de sociedad mientras las fuerzas opuestas no pueden más que propiciar la disolución social. La especie humana es sociable y los sectarios atentan contra nuestro código biosociológico tanto como atentan contra la memoria histórica de Siria como sociedad armónica. Con el tiempo y la agudización de las contradicciones en el campo enemigo, tal memoria puede ser la chispa que active la fuerza popular en el territorio sirio bajo gobernanza del tándem imperialista-integrista…

Tu otro libro ‘La República Árabe Siria: De acero, trigo y humanidad’. ¿Por qué esas tres palabras para referirte al país árabe?

La metáfora del acero trata de evocar la resistencia siria antiimperialista, así como la potencia industrial del país anteriormente al inicio de su destrucción.

La metáfora del trigo evoca la soberanía alimentaria. Evoca también el sistema de cooperativas y de colectividades sindicales planificando la atención productiva a las necesidades del pueblo sirio de manera autogestionaria. Evoca, en fin, la epopeya de un pueblo que en varias rebeliones trató de sacudirse el yugo otomano sobre el país y en particular sobre el campo y sobre el sistema de castas al gusto de los turcos.

La categoría de humanidad alude, por su parte, a la condición siria de auténtico genoma de nuestra propia civilización: en la Siria natural o histórica, se inició la agricultura, la domesticación, el primer monoteísmo (el culto a El), la cerámica, una refinada división del trabajo social que dio pie al nacimiento de oficios y profesiones especializadas, las primeras ciudades, el arado, la fundición de metales y su aleación, etc.

Están saliendo simpatizantes del pueblo palestino y saharaui mostrando su solidaridad a los rebeldes sirios ¿Por qué hay confrontación entre elementos antiimperialistas en el nuevo panorama de Siria?

Se trata de elementos pro-imperialismo turco. Estos no son antiimperialistas, sino muñecos inconscientes que piensan con su alma podrida de confesionalismo, en lugar de pensar con la cabeza. No piensan, pues, como palestinos. Si lo hicieran siquiera por un momento, comprenderían cómo la resistencia palestina pierde toda perspectiva de victoria e incluso de aguante, al quedar cortado el suministro de armas a través de Siria procedentes de Irán y de la misma Siria. En tal sentido, la propaganda efectuada durante decenios por los Hermanos Musulmanes, bajo los auspicios y financiación londinense, y teniendo como valedores a turcos y qataríes, ha dado frutos, resultando de ella fracciones palestinas adversas al arabismo laicista y consagradas a un proyecto político-militar no ya nacional palestino, sino califal –y enlazando con Turquía en tal empresa.

Hay que precisar, sin embargo, cómo los medios oficiales hacen una exposición hipertrofiada de este apoyo a los mercenarios-colonos. Este soporte existe, pero también el de las fracciones palestinas solidarias con la República Árabe Siria, tanto el Frente Popular como el Frente Democrático y al seno de la propia Hamas. Baste recordar que, mientras Mishal, líder de Hamas, se establecía a todo lujo en Qatar, fracciones de la misma Hamas participaban en la contienda “siria” invadiendo Siria a discreción y penetrando en Yarmuk (en la conurbación damascena). Gran parte de quienes hicieron frente a estos fanáticos neo-califales fueron también los palestinos que, acogidos por el Gobierno sirio, habitaban el mismo Yarmuk.

Si te refieres a los simpatizantes de Palestina y el Sáhara que no son palestinos ni saharauis, sino occidentales, estos son en su mayoría trotskistas y progres de la neo-izquierda, esto es, la mitad sionistas camuflados y la otra mitad flipados que alucinan viendo revolución ante “todo lo que se mueve”, para empezar ante todo lo que el imperialismo mueve. Son tan idealistas como analfabetos políticos, calificando como “carácter popular” lo que tiene un carácter de clase feudal y que sólo interesa a los burgueses importadores sirios y a la burguesía mercantil, quienes se frotan las manos viendo la panorámica constitutiva de un Estado del Islam Político. Un Estado así será invariantemente ultra-liberal en lo que se refiere al libre tránsito de capitales, así como abstencionista en lo productivo y nulo en vocación de industriosidad, característica del Islam Político que abre la vía a la férrea dependencia de importaciones imperialistas y en tal medida al lucro por parte de estas clases sociales antipatrióticas.

¿Esta situación no resquebraja aún más la red de solidaridad de las milicias palestinas con el panarabismo en Siria?

Esta situación interrumpe totalmente la perspectiva material de proseguir dicha solidaridad. Ya los israelíes, previa firma de acuerdo de “no agresión mutua” con los colono-terroristas, han bombardeado toda fábrica armamentística siria. Algunas de estas fábricas producían armas para los palestinos.

En los días pasados, Israel ha realizado unos 150 bombardeos contra infraestructuras e instalaciones en Siria, unas 35 incursiones de infantería en suelo sirio, y han ido ocupando territorio desde la frontera hacia el norte y nordeste, situándose ya a unos 15 kilómetros de la conurbación damascena.

Los palestinos que apoyan a los llamados “rebeldes”, no han hecho más que morder el anzuelo de la “ilusión de poder y de grandeza”, que les fue tendido por la Hermandad Musulmana y su proyecto califal. No piensan en Palestina ni como palestinos, sino que, inspirados por el llano resentimiento, desean darle la vuelta a la tortilla del supremacismo judeomesiánico, que ellos sufren, pero imaginando, en su bálsamo mental, ser ellos quienes reinan sobre todos los demás pueblos y confesiones de la región. El imperialismo, y particularmente Inglaterra con la hermandad musulmana y hasta Israel apoyando al propio Hamas a través de sus servicios secretos, no han dejado de alimentar esta ilusión del Islam Político, pues el subdesarrollo del mundo árabe les interesa: Se trata de un modelo abstencionista en la producción (ya que el beneficio productivo, generándose Valor, les resulta pecaminoso o Haram). Ello significa dependencia de los créditos y de las exportaciones del imperialismo. Se trata, además, de un modelo que decreta la abolición del Estado social al reducir los impuestos fundamentalmente a uno sol, el Zakkat, y al reducir la potestad estatal distributiva solamente al mantenimiento del gobierno y de los cuerpos de orden, a la prédica y la expansión de la Umma, a pagar a quienes velan por “la rectitud” coránica, a la construcción de mezquitas y al mantenimiento de prisiones. Bajo tal Estado, el equilibrio social depende únicamente de las inversiones privadas y de las voluntades caritativas individuales.

¿Quiénes apoyan el mundo multipolar no mirarán ahora con rechazo a Rusia, China e Irán? Algunos afirman que han traicionado a la República Árabe Siria.

El desistimiento de Irán no me parece traición, sino rendición a los hechos consumados. No van precisamente sobrados y han temido que el traslado de tropas a Siria brindara a los israelíes la ocasión de un ataque de escala amplia, o incluso total, sobre el país persa.

China, quien no hay que olvidarlo, vetó en repetidas ocasiones la intervención directa de la OTAN primero con Libia y después con Siria, mira ahora desde la barrera. Prioriza una política preventiva de minimizar riesgos de actos terroristas en suelo propio. Me parece una mala política preventiva. O el mal se arranca en sus focos de desarrollo, o se extenderá a otros.

De Rusia es pronto para hablar en un sentido de “traición”: la estabilización de la situación en Ucrania puede reactivar la voluntad rusa de intervención en Siria, no solo por motivos geoestratégicos, sino porque el Patriarcado ortodoxo ruso debe su servicio a los cristianos ortodoxos del lugar que fuere, Siria incluida. Además, existen en Siria miles de descendientes de aquellos rusos de la URSS que vinieron a desarrolla proyectos en Siria en materia de ingenierías, asesoría técnica y con medios de producción, y de arquitectura infraestructural. No pienso que la suerte de sus descendientes sea indiferente a Rusia.

Más que con desconfianza, desengaño o rechazo, pienso que muchas de estas personas se hallan en la inopia o en la desubicación. De todos modos, en geopolítica, como en toda guerra, una cosa es la táctica y otra la estrategia. Veremos a qué estrategia de fondo responden estos movimientos recientes dados por Rusia.

Israel está invadiendo el sur de Siria y bombardeando Damasco ¿Qué busca Netanyahu con esta invasión?

Recordemos que la República Árabe Siria daba soporte a la resistencia palestina, tanto a Hamas como al FPLP y al FDLP. Una de las condiciones dadas por los Estados Unidos a Siria, fue el cese del apoyo a Palestina. Hablo de cuando Collin Powell, hombre destacado de la Administración Bush, quiso chantajear al Presidente Bashar al-Assad con mantener o derogar el bloqueo a Siria, y con mantener al país en la lista negra estadounidense de países o bien tachar a la RAS de tal lista. Otra condición fue la de legalizar la oposición del Islam Político, que enlazaba con la oposición siria filo-turca instalada fundamentalmente en Estambul, en Londres, en París y en New York. Bashar respondió no a ambas condiciones interpuestas por Powell, y sin tener esto en cuenta no es posible comprender la actuación israelí contra la RAS, ni ésta última ni las anteriores.

El plan de re-islamización del Oriente Medio es de conveniencia israelí, de tal manera que Israel pueda presentarse ante las opiniones públicas occidentales como el paladín de occidente; como una especie de “última frontera”. Una vez Siria resulte tercermundizada y terceras potencias regionales sean subdesarrolladas por obra del Islam Político en el poder, los israelíes lo tendrán fácil para dar una patada trasera a sus muñecos integristas y arrojarles al cubo de la basura, acometiendo así su propia Agenda expansionista al servicio de su Plan mesiánico. No olvidemos la creencia de los judeofundamentalistas en la judaización demográfica de lo que llaman “el Israel bíblico” así como en el dominio político sobre aquello que denominan el Eretz Israel (tierra que abarca del río Nilo al río Éufrates). Solamente por esta dominación y una vez transitadas las guerras profetizadas (que llaman “guerras mesiánicas”), creen los judeofundamentalistas que vendrá su mesías a sellar su entronización definitiva sobre el Eretz Israel y auparles a tomar el mundo en un puño bajo su nuevo orden supremacista.

¿Siria vencerá?

La historia sigue su curso. Como he afirmado, tarde o temprano los propios Amos en la sombra de los integristas se quitarán la careta y acometerán su empresa expansionista hacia la israelización del Oriente Medio. Las amplias masas árabes y demás pueblos de la región no lo consentirán. Lejos de ello, incluso miles de correligionarios confiados en el Islam Político se arrepentirán de haberle servido como carne de cañón y base social, pasando a ver a estos movimientos de ingeniería social como lo que realmente son. Franjas nada desdeñables de las poblaciones occidentales, ya des-creídas respecto de la Leyenda Rosa de las “primaveras árabes”, se radicalizaran en un sentido genuino y a la contra de los planes imperialistas de importación a Europa de una masa demográfica compuesta por proselitistas del supremacismo islámico y directamente por “ex” terroristas y por los simpatizantes de estos.

Aquí y allí las poblaciones se bipolarizarán, emergiendo corrientes sociales de oposición a las políticas estatales de abuso fiscal para financiar y armar a proxies (en Ucrania, Siria, Georgia, Libia…). Definitivamente no está todo dicho, siendo el futuro de Siria indesligable al futuro de la humanidad. Si las sociedades reaccionan, entonces Siria vencerá, la humanidad vencerá.

Esta entrevista fue publicada originalmente en el sitio web El Bloque del Este.