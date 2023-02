El peligroso juego de las líneas rojas en Ucrania

Poco a poco, la OTAN y Estados Unidos se están acercando al escenario catastrófico del que el presidente Joe Biden advirtió de que “debían esforzarse por prevenir”: un conflicto directo entre Estados Unidos y Rusia.

Por Branko Marcetic / Globalter

Cuando Estados Unidos se involucra militarmente en un conflicto, a menudo le resulta difícil salir, y mucho menos evitar enredos profundos que superan con creces las líneas que se había trazado al comienzo de la intervención.

Sucedió en Vietnam, cuando los asesores militares estadounidenses que ayudaban a los vietnamitas del sur a luchar contra el Viet Cong finalmente se convirtieron en soldados estadounidenses que luchaban en una guerra estadounidense. Ocurrió en Afganistán, cuando una invasión inicial para capturar a Al-Qaeda y derrocar a los talibanes se transformó en un proyecto de construcción nacional de casi dos décadas. Y podría estar sucediendo ahora mismo en Ucrania.

Poco a poco, la OTAN y Estados Unidos se están acercando al escenario catastrófico del que el presidente Joe Biden advirtió de que “debían esforzarse por prevenir”: un conflicto directo entre Estados Unidos y Rusia. A pesar de enfatizar al comienzo de la guerra que sus fuerzas “no están ni estarán involucradas en el conflicto”, los funcionarios de inteligencia actuales y anteriores le dijeron a Intercept en octubre que “hay una presencia mucho mayor de operaciones especiales tanto de la CIA como de EEUU” en Ucrania que cuando Rusia invadió, llevando a cabo “operaciones estadounidenses clandestinas” en el país que “ahora son mucho más extensas”.

Entre esas operaciones clandestinas, el periodista de investigación y ex boina verde Jack Murphy informó el 24 de diciembre entre escasa atención de los grandes medios, que el trabajo de la CIA con una agencia de espionaje aliada de la OTAN no identificada para llevar a cabo operaciones de sabotaje dentro de Rusia era supuestamente la causa de las explosiones inexplicables que sacudieron la infraestructura rusa durante la guerra. Este es el tipo de actividad que se acerca peligrosamente a la confrontación directa entre la OTAN y Rusia.

Para ponerlo en perspectiva, recuerden la forma en que sectores del establecimiento político de Estados Unidos vieron el mero acto de intromisión rusa en las elecciones de 2016 como un ” acto de guerra “: escandaloso, pero mucho menos grave que ayudar a llevar a cabo ataques de infraestructura en suelo de otro país.

Mientras tanto, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han superado ampliamente sus propias líneas autoimpuestas sobre las transferencias de armas. Al comienzo de la guerra, el New York Times advirtió de que el suministro abierto incluso de armas pequeñas y ligeras “corre el riesgo de alentar una guerra más amplia y posibles represalias” por parte de Moscú, mientras que funcionarios estadounidenses descartaron el armamento más avanzado porque contribuía demasiado a una escalada. Le tomó menos de dos meses a la administración de Biden comenzar a enviar esa categoría de armas de alto poder con más riesgo.

A fines de mayo, estaba enviando sistemas avanzados de cohetes que solo unas semanas antes había considerado demasiado escaladores, con la estricta condición de que Ucrania no los usara para atacar dentro del territorio ruso, algo que temían podría provocar una escalada, hasta que esa línea también fue finalmente violada. El Pentágono admitió en diciembre pasado que le había dado finalmente a Ucrania el visto bueno para atacar objetivos en Rusia, en respuesta a la destrucción de la infraestructura ucraniana por parte de Moscú.

“El temor a una escalada ha cambiado desde el principio”, explicó un funcionario de defensa al Times de Londres, con el Pentágono menos preocupado desde que el presidente ruso, Vladimir Putin , retiró sus amenazas nucleares en octubre.

A medida que el esfuerzo de guerra de Ucrania se ha estancado y las fuerzas rusas han logrado pequeños avances, las transferencias de armas de la OTAN ahora han aumentado mucho más allá de lo que los gobiernos temían hace unos meses que podría llevar a la alianza a una guerra directa con Rusia, con los gobiernos de EE. UU. y Europa ahora enviando vehículos blindados y decidiendo enviar tanques . El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, lo había pronosticado en octubre del año pasado.

“Cuando estuve en DC en noviembre, antes de la invasión, y pedí Stingers, me dijeron que era imposible”, dijo entonces al New Yorker. “Ahora es posible. Cuando pedí cañones de 155 milímetros, la respuesta fue no. HIMARS, no. DAÑO, no. Ahora todo eso es un sí. Por lo tanto, estoy seguro de que mañana habrá tanques y ATACMS y F-16”.

Queda por ver cuánto tiempo antes de que la oposición estadounidense a dicha ayuda militar siga el camino de su oposición anterior al armamento pesado que ya envió, o cuánto tiempo la administración continuará resistiendo el envío de drones de largo alcance, que un grupo bipartidista de senadores está presionando actualmente, lo que los funcionarios rusos han advertido explícitamente que convertiría a Washington en “una parte directa del conflicto”.

A medida que se ha ampliado la naturaleza de las transferencias de armas, también lo han hecho los objetivos de guerra. Los objetivos iniciales de la alianza eran ayudar a Ucrania a defender su independencia y soberanía al repeler una invasión rusa empeñada en un cambio de régimen. Dos meses después, los funcionarios estadounidenses hablaban públicamente de “ victoria ” e infligían una “derrota estratégica” a Rusia que la dejaría “debilitada”. Biden ha prometido en repetidas ocasiones apoyar a Ucrania “mientras sea necesario”, incluso cuando Zelensky y otros funcionarios han dejado en claro en repetidas ocasiones que sus objetivos ahora son retomar Crimea, algo que podría desencadenar una escalada nuclear.

Hablar de diplomacia está nuevamente casi ausente de los comentarios estadounidenses sobre la guerra, superados en número por los llamados a una escalada drástica de la participación de la OTAN para lograr la victoria de Ucrania, a menudo sobre la base de que cualquier otro resultado asestaría un golpe existencial a Occidente y al entero orden mundial liberal.

“Si Rusia gana la guerra en Ucrania, veremos décadas de este tipo de comportamiento por delante”, dijo recientemente en Davos la primera ministra progresista de Finlandia, Sanna Marin, mientras se comprometía a respaldar el esfuerzo bélico de Ucrania durante 15 años si fuera necesario. “Tenemos que asegurarnos de que, al final, los ucranianos ganen. No creo que haya otra opción”.

Y parece que a partir de la semana pasada, la administración Biden está lista para cruzar otra línea importante, con el New York Times informando de que los funcionarios estadounidenses están considerando seriamente dar luz verde a Ucrania para atacar Crimea, incluso reconociendo el riesgo de las represalias nucleares que tal movimiento llevaría. Los temores de tal escalada “se han atenuado”, dijeron funcionarios estadounidenses al periódico.

Al aumentar su apoyo al ejército de Ucrania, EEUU y la OTAN han creado una estructura de incentivos para que Moscú dé un paso drástico y agresivo para mostrar la seriedad de sus propias líneas rojas. Esto sería peligroso en el mejor de los casos, pero particularmente cuando los funcionarios rusos dejan claro que ven cada vez más la guerra como una guerra contra la OTAN en su conjunto, no solo contra Ucrania, mientras amenazan con una respuesta nuclear a la escalada de entregas de armas de la alianza.

Los gobiernos de la OTAN pintan cada vez más el conflicto ante sus públicos no como un esfuerzo limitado para ayudar a un país a repeler una invasión de un vecino más grande, sino más bien como una batalla existencial por la supervivencia de Occidente, reflejada en la propia visión evolutiva de los líderes rusos sobre la guerra como una batalla por la supervivencia contra las potencias occidentales hostiles. En particular, esto ha sucedido a pesar del respaldo público de la diplomacia por parte de la administración Biden a fines del año pasado.

Si la intención es mantener esta guerra como una guerra regional limitada entre dos estados vecinos de la OTAN jugando solo un papel periférico de apoyo, todas estas líneas de tendencia apuntan exactamente en la dirección opuesta. A menos que los funcionarios hagan un esfuerzo concertado para reducir la tensión y seguir una vía diplomática y voces prominentes en los medios y la política creen el espacio político para que lo hagan, la promesa de Biden de evitar la Tercera Guerra Mundial significará tanto como la promesa del presidente Johnson en 1964 de no “enviar a los muchachos estadounidenses nueve o diez mil millas lejos de casa para hacer lo que los muchachos asiáticos deberían estar haciendo por sí mismos”.

Branko Marcetic es periodista norteamericano. Autor del libro Yesterday’s Man: the Case Against Joe Biden.

Este artículo se publica en cooperación con la revista estadounidense Responsible Statecraft

Publicación original: