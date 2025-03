De la revuelta de Stonewall al ‘capitalismo rosa’: la domesticación del movimiento LGTB

El movimiento LGTB, que en sus orígenes desafiaba las estructuras de poder, ha sido progresivamente absorbido e instrumentalizado por el sistema capitalista.

Por Gabriela Rojas | 19/03/2025

El 28 de junio de 1969 marcó un punto de inflexión en la historia del colectivo LGTB. Aquella madrugada, en el bar Stonewall Inn, ubicado en el Greenwich Village de Nueva York, se desataron una serie de disturbios que se convertirían en el símbolo fundacional del movimiento moderno por los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Lo que ocurrió en Stonewall no fue un evento aislado ni un estallido espontáneo de caos: fue una respuesta visceral y legítima a décadas de represión, persecución y violencia sistemática contra las personas no heterosexuales.

En la década de 1960, ser abiertamente gay o lesbiana en Estados Unidos era un acto de valentía que podía costar caro. Las leyes criminalizaban las relaciones homosexuales, los bares como Stonewall —uno de los pocos espacios donde el colectivo podía reunirse— eran constantemente acosados por la policía, y la sociedad estigmatizaba cualquier desviación de la norma heterosexual. Aquella noche, cuando la policía irrumpió en el local para realizar una de sus habituales redadas, algo cambió: la comunidad se negó a seguir soportando el abuso en silencio. Los clientes de Stonewall se rebelaron. Durante días, las protestas se extendieron por las calles, desafiando a las autoridades y visibilizando una injusticia que hasta entonces había sido silenciada.

Stonewall no fue solo una revuelta; fue el nacimiento de una conciencia colectiva. A partir de ese momento, el movimiento LGTB comenzó a organizarse con mayor fuerza, exigiendo cuestiones como la despenalización de la homosexualidad, el fin de la discriminación laboral y el reconocimiento de su dignidad. Las primeras marchas del Orgullo, que surgieron un año después como conmemoración de los disturbios, eran actos profundamente políticos y combativos, cargados de un mensaje claro: no más represión, no más invisibilidad.

Sin embargo, lo que comenzó como una lucha legítima contra la opresión ha experimentado, con el paso de las décadas, una transformación radical. El movimiento LGTB, que en sus orígenes desafiaba las estructuras de poder, ha sido progresivamente absorbido e instrumentalizado por el sistema capitalista, dando lugar a lo que se conoce como ‘capitalismo rosa’. Este fenómeno ha despojado a la reivindicación original de su carácter subversivo, convirtiéndola en un producto más del mercado, en una celebración lúdico-festiva desprovista de su esencia transformadora.

Hoy en día, el Día del Orgullo, que debería ser un recordatorio de la lucha de Stonewall y de las injusticias que aún persisten, se ha reducido en muchos lugares a un desfile de ocio y consumo. Grandes empresas, desde multinacionales de moda hasta bancos y marcas de bebidas, patrocinan los eventos, llenan las calles de banderas arcoíris y lanzan campañas publicitarias dirigidas al ‘público LGTB’. Lo que antes era una marcha de resistencia se ha convertido en un espectáculo comercial, donde el pinkwashing —el uso superficial de la causa LGTB para lavar la imagen de corporaciones o gobiernos— está a la orden del día. El mensaje político se diluye entre carrozas, música y merchandising, mientras las demandas más urgentes quedan relegadas al olvido.

El ‘capitalismo rosa’ no solo ha transformado el Orgullo en un nicho de mercado, sino que ha neutralizado su potencial transformador. La lucha que nació en Stonewall era una reacción frente a un sistema opresivo, pero ahora ese mismo sistema ha encontrado la forma de lucrarse con ella, vendiendo una versión descafeinada de la diversidad sexual. Esto no significa que los avances logrados —como el matrimonio igualitario o la mayor visibilidad del colectivo— carezcan de valor, pero sí pone en evidencia una paradoja: el movimiento que buscaba derribar barreras ha sido en parte cooptado por las dinámicas del consumo y la superficialidad.

Recuperar el espíritu de Stonewall implica mirar más allá de las luces y los patrocinios. Significa volver a poner el foco en las injusticias que aún persisten y recordar que el Orgullo no debería ser solo una fiesta, sino un grito de resistencia. La revuelta de 1969 nos enseña que la verdadera liberación no se compra ni se vende: se conquista.